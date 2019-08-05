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Трефилов: сборной России отдано много сил, теперь нужно восстанавливать здоровье

Трефилов: сборной России отдано много сил, теперь нужно восстанавливать здоровье
Другие / Гандбол 0

Евгений Трефилов, ранее занимавший пост главного тренера женской сборной России по гандболу, прокомментировал свою отставку. Новым наставником национальной команды станет Амброс Мартин.

«Сборной России отдано много лет и сил. Наверное, наступило время завершать работу в национальной команде. Так сложилось. Понимаю, что нужно восстанавливать здоровье. Но из гандбола я не ухожу. Буду работать дальше, передавать свой опыт и делать всё для блага женского гандбола.

Я желаю успехов сборной, уже в сентябре у команды начинается отбор на чемпионат Европы – 2020, а зимой предстоит чемпионат мира в Японии. Задачи, как и всегда, высокие. Приоритет на ближайшее время – не только успешное выступление на чемпионате мира, но и попадание на Олимпийские игры в Токио», – цитирует Трефилова официальный сайт Федерации гандбола России.

Трефилов покидает сборную России и становится вице-президентом ФГР
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