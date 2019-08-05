Трефилов: сборной России отдано много сил, теперь нужно восстанавливать здоровье

Евгений Трефилов, ранее занимавший пост главного тренера женской сборной России по гандболу, прокомментировал свою отставку. Новым наставником национальной команды станет Амброс Мартин.
«Сборной России отдано много лет и сил. Наверное, наступило время завершать работу в национальной команде. Так сложилось. Понимаю, что нужно восстанавливать здоровье. Но из гандбола я не ухожу. Буду работать дальше, передавать свой опыт и делать всё для блага женского гандбола.
Я желаю успехов сборной, уже в сентябре у команды начинается отбор на чемпионат Европы – 2020, а зимой предстоит чемпионат мира в Японии. Задачи, как и всегда, высокие. Приоритет на ближайшее время – не только успешное выступление на чемпионате мира, но и попадание на Олимпийские игры в Токио», – цитирует Трефилова официальный сайт Федерации гандбола России.
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