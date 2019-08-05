Россияне завоевали серебро в командном турнире на ЧЕ по прыжкам в воду в Киеве

Сборная России стала серебряным призёром в командных соревнованиях на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве (Украина).
Россияне Екатерина Беляева, Виталия Королёва, Виктор Минибаев и Илья Молчанов набрали 401,05 балла. Победу одержала команда Германии, в активе которой 405,50. Бронзовыми призёрами стали спортсмены из Великобритании — 392,00.
На прошлом чемпионате Европы российские прыгуны в воду стали третьими в этом виде программы.
Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Киев, Украина
Командные соревнования
1. Германия – 405,50.
2. Россия – 401,05.
3. Великобритания – 392,00.
Чемпионат Европы по прыжкам в воду проходит в Киеве с 5 по 11 августа. На турнире будут разыграны четыре олимпийские лицензии: две у мужчин (трамплин 3 метра, вышка) и две у женщин (трамплин 3 метра, вышка).
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