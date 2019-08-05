Россияне завоевали серебро в командном турнире на ЧЕ по прыжкам в воду в Киеве

Сборная России стала серебряным призёром в командных соревнованиях на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве (Украина).

Россияне Екатерина Беляева, Виталия Королёва, Виктор Минибаев и Илья Молчанов набрали 401,05 балла. Победу одержала команда Германии, в активе которой 405,50. Бронзовыми призёрами стали спортсмены из Великобритании — 392,00.

На прошлом чемпионате Европы российские прыгуны в воду стали третьими в этом виде программы.



Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Киев, Украина

Командные соревнования

1. Германия – 405,50.

2. Россия – 401,05.

3. Великобритания – 392,00.

Чемпионат Европы по прыжкам в воду проходит в Киеве с 5 по 11 августа. На турнире будут разыграны четыре олимпийские лицензии: две у мужчин (трамплин 3 метра, вышка) и две у женщин (трамплин 3 метра, вышка).