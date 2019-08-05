Сень: готова каждый день говорить Трефилову «спасибо»

Олимпийская чемпионка Анна Сень рассказала, какие чувства испытывает в связи с уходом Евгения Трефилова с поста главного тренера женской сборной России по гандболу.

«Новость о расставании Евгения Васильевича со сборной стала для меня тяжелой. Всё-таки проработала с ним порядка десяти лет – и в сборной, и в клубе. Много что вместе выигрывали. Очень люблю и уважаю этого тренера. Если бы не он, наверное, не достигла бы того, чего достигла, и точно не получила бы тех эмоций, которые он дарил. Мы, игроки, всё прекрасно понимаем и желаем Трефилову крепкого здоровья. Когда его прооперировали, постоянно ему звонили, поддерживали. И теперь обязательно ему позвоню.

Евгений Васильевич очень харизматичный, и у него есть свои «фишечки». Когда была моложе, испытывала на себе его меры перевоспитания, но после различных побед, в том числе на Олимпийских играх, уже нет. Они применяются к тем, кому 18-19 лет. Кто выдерживает, тот остаётся.

Не обижалась ли? Как можно? Человек воспитал такое количество игроков топ-уровня! Понятно, в первый момент его высказывания иногда казались жёсткими. Но после того как выигрываешь большие соревнования, забываешь обо всём. И готов каждый день говорить ему «спасибо», — приводит слова Сень «Команда России».