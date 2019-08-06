Чупков: Сунь Ян раньше вёл себя некрасиво, и бразильские пловцы ему наваляли

Россиянин Антон Чупков, выигравший золотую медаль на чемпионате мира в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 200 м брассом c мировым рекордом, рассказал, как относится к китайскому пловцу Сунь Яну.
«Есть борзые пловцы, например Сунь Ян. Раньше он реально вёл себя некрасиво. Тогда бразильские пловцы разобрались с ним, после того как он обидел девочку из их сборной. Не знаю, случайно он тогда задел её или нет. Вроде бы после этого ему наваляли. За Яном реально бегают пять человек: один держит телефон, другой подаёт инвентарь. Он просто как ребёнок. Не знаю, как он живёт дома», — цитирует Чупкова «RT на русском».
Напомним, согласно отчёту антидопинговой комиссии при Международной федерации плавания (FINA), Сунь Ян разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера. FINA оправдала китайца и разрешила участвовать в чемпионате мира. Однако ВАДА подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд.
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