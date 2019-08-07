Чемпион ОИ по лёгкой атлетике: Дональд Трамп — расист и женоненавистник

Девятикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Карл Льюис подверг критике политику нынешнего президента США Дональда Трампа.
«У Америки колоссальные трудности. Возникает много проблем. Наш президент – расист, он предвзят, женоненавистник, не ценит никого, кроме себя. Поэтому стране очень сложно», — цитирует Льюиса Yahoo Sports.
Спортсмен также высказался в поддержку движения за равную оплату труда мужчин и женщин.
«Реальность такая, что в жизни много предрассудков, а это порождает страх. Мы боимся дать возможность равной оплаты труда, хотя спортсмены из разных команд ничем не отличаются друг от друга. Поэтому я поддерживаю идею уравнять призовые», – добавил Льюис.
Льюис — один из немногих спортсменов, сумевших завоевать золото на четырёх Олимпиадах подряд в одном и том же виде (1984, 1988, 1992 и 1996 год — прыжки в длину).
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