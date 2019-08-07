Олимпийский чемпион по прыжкам в воду бросил спорт ради музыки

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду британец Крис Мирс заявил, что завершает спортивную карьеру.

На ОИ-2016 Мирс в паре с соотечественником Джеком Ло завоевал золото в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина.

«Я завершаю карьеру. Долго думал про то, как всем рассказать. Это было удивительное путешествие — от семилетнего ребёнка с неиссякаемой энергией до олимпийского чемпиона!

Мой путь оказался непростым. Но чтобы получить что-то, надо усердно работать, постоянно совершенствоваться и никогда не сдаваться.

Теперь я работаю в музыкальной индустрии. Буду выпускать музыку с своим двоюродным братом, а также сотрудничать с другими артистами», — написал 26-летний спортсмен на своей странице в «Инстаграме».