Олимпийский чемпион по прыжкам в воду бросил спорт ради музыки
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду британец Крис Мирс заявил, что завершает спортивную карьеру.
На ОИ-2016 Мирс в паре с соотечественником Джеком Ло завоевал золото в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина.
«Я завершаю карьеру. Долго думал про то, как всем рассказать. Это было удивительное путешествие — от семилетнего ребёнка с неиссякаемой энергией до олимпийского чемпиона!
Мой путь оказался непростым. Но чтобы получить что-то, надо усердно работать, постоянно совершенствоваться и никогда не сдаваться.
Теперь я работаю в музыкальной индустрии. Буду выпускать музыку с своим двоюродным братом, а также сотрудничать с другими артистами», — написал 26-летний спортсмен на своей странице в «Инстаграме».
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