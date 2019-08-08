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Большунов выиграл гонку на 20 км на чемпионате мира по лыжероллерам

Большунов выиграл гонку на 20 км на чемпионате мира по лыжероллерам
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в гонке на 20 километров классическим стилем на чемпионате мира по лыжероллерам в Латвии.

Большунов преодолел дистанцию за 44:48.1. Второе время показал Алексей Червоткин, но он был дисквалифицирован, а его результат исключён из итогового протокола. В итоге серебряная награда досталась ещё одному россиянину — Илье Порошкину (+1:01.0). Бронза у шведа Виктора Густаффсона (+1:52.9).

В аналогичной дисциплине у юношей россиянин Александр Григорьев стал вторым. Победу одержал швед Экберг Йохан. Норвежец Ола Спигсет сталь третьим.

В рамках турнира пройдут индивидуальные гонки классическим стилем, индивидуальные и командные спринтерские гонки свободным стилем и масс-старты свободным стилем.

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