Большунов выиграл гонку на 20 км на чемпионате мира по лыжероллерам

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в гонке на 20 километров классическим стилем на чемпионате мира по лыжероллерам в Латвии.



Большунов преодолел дистанцию за 44:48.1. Второе время показал Алексей Червоткин, но он был дисквалифицирован, а его результат исключён из итогового протокола. В итоге серебряная награда досталась ещё одному россиянину — Илье Порошкину (+1:01.0). Бронза у шведа Виктора Густаффсона (+1:52.9).



В аналогичной дисциплине у юношей россиянин Александр Григорьев стал вторым. Победу одержал швед Экберг Йохан. Норвежец Ола Спигсет сталь третьим.



В рамках турнира пройдут индивидуальные гонки классическим стилем, индивидуальные и командные спринтерские гонки свободным стилем и масс-старты свободным стилем.