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Ильиных — вторая в прыжках в воду с трёхметрового трамплина на чемпионате Европы

Ильиных — вторая в прыжках в воду с трёхметрового трамплина на чемпионате Европы
Другие / Водные виды спорта 0

Россиянка Кристина Ильиных завоевала серебряную медаль в прыжках в воду с трёхметрового трамплина на чемпионате Европы.

24-летняя спортсменка показала результат 292,60 балла. Победу одержала голландка Инге Янсен (293,85). Третье место заняла немка Тина Пунцель (290,15). Ещё одна россиянка Ульяна Клюева показала 11-й результат (244,35).

Чемпионат Европы по прыжкам в воду
Женщины. Трамплин. 3 м

1. Инга Янсен (Нидерланды) — 293,85
2. Кристина Ильиных (Россия) — 292,60
3. Тина Пунцель (Германия) — 290,15…
11. Ульяна Клюева (Россия) — 244,35.

Напомним, сегодня, 8 августа, российские прыгуны Александр Белевцев и Никита Шлейхер одержали победу в синхронных прыжках в воду с вышки.

Чемпионат Европы в Киеве завершится 11 августа.

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