Ильиных — вторая в прыжках в воду с трёхметрового трамплина на чемпионате Европы

Россиянка Кристина Ильиных завоевала серебряную медаль в прыжках в воду с трёхметрового трамплина на чемпионате Европы.



24-летняя спортсменка показала результат 292,60 балла. Победу одержала голландка Инге Янсен (293,85). Третье место заняла немка Тина Пунцель (290,15). Ещё одна россиянка Ульяна Клюева показала 11-й результат (244,35).



Чемпионат Европы по прыжкам в воду

Женщины. Трамплин. 3 м



1. Инга Янсен (Нидерланды) — 293,85

2. Кристина Ильиных (Россия) — 292,60

3. Тина Пунцель (Германия) — 290,15…

11. Ульяна Клюева (Россия) — 244,35.

Напомним, сегодня, 8 августа, российские прыгуны Александр Белевцев и Никита Шлейхер одержали победу в синхронных прыжках в воду с вышки.

Чемпионат Европы в Киеве завершится 11 августа.