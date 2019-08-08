Ильиных — вторая в прыжках в воду с трёхметрового трамплина на чемпионате Европы
Россиянка Кристина Ильиных завоевала серебряную медаль в прыжках в воду с трёхметрового трамплина на чемпионате Европы.
24-летняя спортсменка показала результат 292,60 балла. Победу одержала голландка Инге Янсен (293,85). Третье место заняла немка Тина Пунцель (290,15). Ещё одна россиянка Ульяна Клюева показала 11-й результат (244,35).
Чемпионат Европы по прыжкам в воду
Женщины. Трамплин. 3 м
1. Инга Янсен (Нидерланды) — 293,85
2. Кристина Ильиных (Россия) — 292,60
3. Тина Пунцель (Германия) — 290,15…
11. Ульяна Клюева (Россия) — 244,35.
Напомним, сегодня, 8 августа, российские прыгуны Александр Белевцев и Никита Шлейхер одержали победу в синхронных прыжках в воду с вышки.
Чемпионат Европы в Киеве завершится 11 августа.
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