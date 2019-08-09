Морозов одержал победу на стометровке вольным стилем на этапе КМ в Китае

Российский пловец Владимир Морозов выиграл золотую медаль на дистанции 100 м вольным стилем на этапе Кубка мира в Цзинане (Китай). Результат 27-летнего спортсмена — 47,99 секунды.

Вторым стал американец Блэйк Пьерони (48,15), третьим — представитель Венгрии Себастиан Сабо (48,63).



Морозов является действующим победителем общего зачёта Кубка мира. Ранее пловец завоевал золото на дистанции 50 м на спине, а также на дистанции 50 м вольным стилем.

Морозов — многократный призёр чемпионатов мира. На Олимпийских играх 2012 года пловец завоевал бронзу в эстафете. Также Владимир является четырёхкратным победителем Универсиады в Казани в 2013 году.



Этап Кубка мира по плаванию в Китае завершится завтра, 10 августа.