Морозов одержал победу на стометровке вольным стилем на этапе КМ в Китае
Российский пловец Владимир Морозов выиграл золотую медаль на дистанции 100 м вольным стилем на этапе Кубка мира в Цзинане (Китай). Результат 27-летнего спортсмена — 47,99 секунды.
Вторым стал американец Блэйк Пьерони (48,15), третьим — представитель Венгрии Себастиан Сабо (48,63).
Морозов является действующим победителем общего зачёта Кубка мира. Ранее пловец завоевал золото на дистанции 50 м на спине, а также на дистанции 50 м вольным стилем.
Морозов — многократный призёр чемпионатов мира. На Олимпийских играх 2012 года пловец завоевал бронзу в эстафете. Также Владимир является четырёхкратным победителем Универсиады в Казани в 2013 году.
Этап Кубка мира по плаванию в Китае завершится завтра, 10 августа.
Морозов выиграл золото на дистанции 50 м на спине на КМ по плаванию в Китае
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