Велогонщик Закарин подписал двухлетний контракт с CCC Pro Team

Российский велогонщик Ильнур Закарин подписал двухлетний контракт с командой CCC Pro Team. За польскую команду Закарин начнёт выступать с 2020 года Текущий сезон российский велогонщик завершит в швейцарской команде Katusha-Alpecin, за которую выступал с 2015 года.

29-летний Закарин начинал карьеру в команде «Премьер» (Набережные Челны), затем выступал за команды «ИТЕРА Катюша» и «Русвело». В течение карьеры россиянин три победы на этапах Гранд-туров, а также занял третье место в генеральной классификации «Вуэльты» — 2017.

«Контракт с командой CCC — новая глава в моей жизни. Несмотря на то, что текущий сезон очень напряжённый, я с нетерпением жду следующего. Хочу проявить себя и показать, что я могу сделать. Более того, я очень рад, что в состав команды CCC Team 2020 войдут сильные горные гонщики, вместе мы постараемся достичь максимально возможных результатов. Жду финальной части сезона, а затем присоединюсь к команде CCC. Мне интересно начинать новую главу в моей карьере, и я думаю, что команда CCC отлично подходит мне как гонщику.

Пять лет назад я получил свой первый профессиональный контракт в мире велосипедного спорта. Я хочу поблагодарить Вячеслава Екимова за предоставленную мне возможность проявить себя в составе команды Katusha Alpecin. Начало было тяжёлым, но очень важным для меня как для гонщика. Я многому научился у Пурито, Шпилака, Морено и Паолини. У меня были возможности шансы, и я старался не подвести команду. Благодарю Игоря Макарова за всё, что он делает для велоспорта в целом и для меня. Когда я начал думать о другом контракте, он был первым человеком, с которым я обсудил эту идею. Не могу выразить, как сильно благодарен всему персоналу и каждому гонщику «Катюши», они были частью моей жизни в эти годы. Без них я не стал бы тем, кем являюсь сейчас», — приводит слова Закарина пресс-служба польской команды Мирового тура.