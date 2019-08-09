Чемпион ОИ-2018 отстранён на год за то, что снял штаны с партнёра по команде

Олимпийский чемпион по шорт-треку Лим Хё Джун был отстранён на один год за сексуальные домогательства в отношении товарища по команде, сообщает Yonhap.
Корейский союз конькобежцев заявил, что Лим Хё Джун, завоевавший золотую медаль на дистанции 1500 м на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году, не сможет участвовать в соревнованиях до 7 августа 2020 года.
17 июня во время тренировки в Национальном учебном центре в 90 км к югу от Сеула Лим Хё Джун снял штаны с молодого товарища по команде в присутствии девушек. Первоначально временное отстранение на месяц, пока шло расследование, получили все 14 спортсменов, присутствовавших на тренировке. В ходе разбирательств свою версию событий изложили Лим Хё Джун, его пострадавший товарищ по команде и все свидетели.
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