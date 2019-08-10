Олимпийская чемпионка Сотникова успешно изучает элементы парного катания
Участник Олимпийских игр – 2018 Алексей Рогонов рассказал, что олимпийская чемпионка Аделина Сотникова активно изучает под его руководством контент парного катания.
«Как и обещала Аделина Сотникова, вставили в программу двойной выброс! Выучили выброс риттбергер буквально за три тренировки по технике Артура Дмитриева.
Аделина — молодец! Ничего не боится… Сразу чувствуется чемпионский характер! Так же добавили две верхние поддержки. Учим тодес. Усложняем контент!» — написал Рогонов на своей странице в «Инстаграме».
Видео доступно в «инстаграме» Алексея Рогонова.
Рогонов и Сотникова исполняют главные роли в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» на гастролях в Турции. Оба фигуриста пока не объявляли о завершении спортивной карьеры.
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