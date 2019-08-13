Клишина — о любимой еде: я не из тех, кто заказывает на весь вечер листик салата

Вице-чемпионка мира по прыжкам в длину россиянка Дарья Клишина рассказала, что не соблюдает строгих диет. А её любимым блюдом является стейк из говядины.
В одной из своих публикаций в «Инстаграме» спортсменка разместила фото большого стейка с подписью: «Кто любит поесть, тот я».
«Всё правильно – я люблю поесть. И стейк из говядины – одно из любимых блюд. Я не из тех, кто заказывает на весь вечер листик салата. Во время соревнований диета меняется, ем, например, пасту.
За сколько дней до соревнований начинаете соблюдать диету? За неделю. Начинаю урезать порции – чтобы немного ушел вес», — приводит слова Клишиной «Советский спорт».
Клишина — серебряный призёр чемпионата мира — 2017 в прыжках в длину и двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013).
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