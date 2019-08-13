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Олимпийская чемпионка Мустафина пропустит Кубок России и может завершить карьеру

Олимпийская чемпионка Мустафина пропустит Кубок России и может завершить карьеру
Другие / Прочие виды спорта 0

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алия Мустафина не выступит на Кубке России и, вероятно, завершит спортивную карьеру, сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«Мустафина отказалась от участия в Кубке России. Думаю, что она закончит. Сначала отказалась перед Минском, где прошли Европейские игры, сейчас отказывается перед «миром». Думаю, что она понимает, что ей сложно сейчас быть в команде. Жалко, очень жалко. Но она не может себя преодолеть сейчас, восстановить программы, тяжело ей. Нет, конечно, на Штутгарт претендовать не будет.

Она сама все понимает, пришла и попросила снять ее со сбора сейчас. Начала было готовиться. Но она реально оценивает ситуацию. Мы же не можем поставить человека в команду только за имя", — приводит слова Родионенко «Р-Спорт».

Кубок России должен пройти в Пензе 23-27 августа, на нём спортсменкам предстоит отобраться для участия в чемпионате мира в немецком Штутгарте.

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