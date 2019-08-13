Олимпийская чемпионка Мустафина пропустит Кубок России и может завершить карьеру

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алия Мустафина не выступит на Кубке России и, вероятно, завершит спортивную карьеру, сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.



«Мустафина отказалась от участия в Кубке России. Думаю, что она закончит. Сначала отказалась перед Минском, где прошли Европейские игры, сейчас отказывается перед «миром». Думаю, что она понимает, что ей сложно сейчас быть в команде. Жалко, очень жалко. Но она не может себя преодолеть сейчас, восстановить программы, тяжело ей. Нет, конечно, на Штутгарт претендовать не будет.



Она сама все понимает, пришла и попросила снять ее со сбора сейчас. Начала было готовиться. Но она реально оценивает ситуацию. Мы же не можем поставить человека в команду только за имя", — приводит слова Родионенко «Р-Спорт».



Кубок России должен пройти в Пензе 23-27 августа, на нём спортсменкам предстоит отобраться для участия в чемпионате мира в немецком Штутгарте.

