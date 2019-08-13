Мустафина: мысли о скором завершении карьеры оставлю при себе

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина рассказала, что не теряет надежд попасть на чемпионат мира, несмотря на пропуск Кубка России.



«Я приняла решение отказаться от участия в Кубке России. Но это не означает, что я отказалась от своих намерений попасть в состав сборной на чемпионат мира. Что касается мыслей о скором завершении своей карьеры в спорте, то я их оставлю при себе», — приводит слова 24-летней гимнастки ТАСС.



Ранее тренер сборной России Валентина Родионенко предположила, что Мустафина после отказа от выступлений на Кубке России завершит карьеру.



Кубок России должен пройти в Пензе 23-27 августа, на нём спортсменкам предстоит отобраться в национальную команду для участия в чемпионате мира в немецком Штутгарте.

Олимпийская чемпионка Мустафина пропустит Кубок России и может завершить карьеру