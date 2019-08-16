Российские команды стартовали в финале Европейской парусной ЛЧ в Швейцарии

На альпийском курорте Сент-Мориц в Швейцарии стартовал финал Европейской парусной Лиги чемпионов. Россию в соревнованиях представляют три команды. Экипаж московского клуба «ПИРогово», которую ведёт призёр Лиги 2017 Владимир Липавский, победители Nord Stream Race 2019 «Левиафан» и молодой экипаж Академии парусного спорта, в состав которого вошли Артём Судаков, Даниил Банаян, Виктор Тарасов и Виктор Плеханов. На квалификации в Санкт-Петербурге молодые яхтсмены заняли шестое место.

Среди соперников победители прошлых сезонов — команды Бари (Италия) и Женевы (Швейцария), дважды победители квалификации Лиги в Санкт-Петербурге «Северогерманский гоночный союз», участники Nord Stream Race 2019 – Королевские яхт-клубы Швеции и Дании.

В первый день соревнований удалось провести четыре флайта. Для россиян день оказался не самым удачным. Пока лучший результат у «пироговцев» — 12-я строчка, «академики» — 18-е и «Левиафан» — предпоследний, 23-я строчка.

Ранним лидером зачёта стал клуб из Потсдама с озера Ванзе. Второе и третье места в нынешнем финале пока за датчанами — победителем национальной лиги Королевским яхт-клубом и клубом Kaløvig Bådelaug.

Финал Европейской парусной Лиги чемпионов продлится до 18 августа включительно.