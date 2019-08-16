Скворцов завоевал золото на стометровке баттерфляем на ЧМ в категории Masters
Призёр чемпионатов мира и Европы россиянин Николай Скворцов одержал победу на чемпионате мира по водным видам спорта в категории Masters на стометровке баттерфляем.
В возрастной категории 35-39 лет Скворцов преодолел дистанцию за 54,67 секунды.
Ранее Скворцов заявлял, что нацелен пробиться на четвёртую Олимпиаду в карьере. Пловец выступал на Играх в Афинах (2004), Пекине (2008) и Лондоне (2012). На ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро он не квалифицировался.
Напомним, Скворцов — член национальной сборной России с 1999 года, трёхкратный рекордсмен мира (2008, 2009), четырёхкратный рекордсмен Европы (2008, 2009), 11-кратный рекордсмен России, 34-кратный чемпион России. Он является мастером спорта международного класса и заслуженным мастером спорта.
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