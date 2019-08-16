Гиря продолжает возглавлять таблицу Суперфинала чемпионата России по шахматам

После шестого тура Суперфинала чемпионата России по шахматам Ольга Гиря продолжает сохранять первое место. Турнир проходит в Удмуртской Республике.
В шестом туре Гиря обыграла Валентину Гунину. Александра Горячкина — Алину Кашлинскую, Наталья Погонина — Дарью Чарочкину, Полина Шувалова — Александру Костенюк. Партии Анастасия Боднарук — Елена Томилова и Маргарита Потапова — Зарина Шафигуллина завершились вничью.
После шести туров лидирует Гиря, набрав 5 очков. За ней расположились Погонина (4,5 очка), Горячкина (4) и Кашлинская (3,5).
В мужских соревнованиях Никита Витюгов победил Владислава Артемьева, Кирилл Алексеенко — Дмитрия Яковенко. Партии Эрнесто Инаркиев — Владимир Федосеев, Максим Матлаков — Евгений Томашевский, Александр Мотылёв — Алексей Дреев и Александр Предке — Алексей Сарана закончились вничью.
В турнирной таблице после шести туров Витюгов, Томашевский, Матлаков, Инаркиев, Алексеенко и Предке набрали по 3,5 очка.
Седьмой тур состоится завтра, 17 августа.
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