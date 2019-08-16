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Гиря продолжает возглавлять таблицу Суперфинала чемпионата России по шахматам

Гиря продолжает возглавлять таблицу Суперфинала чемпионата России по шахматам
Другие / Шахматы 0

После шестого тура Суперфинала чемпионата России по шахматам Ольга Гиря продолжает сохранять первое место. Турнир проходит в Удмуртской Республике.

В шестом туре Гиря обыграла Валентину Гунину. Александра ГорячкинаАлину Кашлинскую, Наталья ПогонинаДарью Чарочкину, Полина ШуваловаАлександру Костенюк. Партии Анастасия БоднарукЕлена Томилова и Маргарита ПотаповаЗарина Шафигуллина завершились вничью.

После шести туров лидирует Гиря, набрав 5 очков. За ней расположились Погонина (4,5 очка), Горячкина (4) и Кашлинская (3,5).

В мужских соревнованиях Никита Витюгов победил Владислава Артемьева, Кирилл АлексеенкоДмитрия Яковенко. Партии Эрнесто ИнаркиевВладимир Федосеев, Максим МатлаковЕвгений Томашевский, Александр МотылёвАлексей Дреев и Александр ПредкеАлексей Сарана закончились вничью.

В турнирной таблице после шести туров Витюгов, Томашевский, Матлаков, Инаркиев, Алексеенко и Предке набрали по 3,5 очка.

Седьмой тур состоится завтра, 17 августа.

Гиря сохранила первое место в турнирной таблице Суперфинала ЧР по шахматам
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