Андреева выиграла золото на турнире в Швеции в беге на 400 м с барьерами

Россиянка Валерия Андреева одержала победу в беге на 400 м с барьерами на международном турнире по лёгкой атлетике в Швеции. Она преодолела дистанцию за 56,55 секунды.

Второй результат показала представительница Великобритании Лина Нильсен (57,45). Бронзу завоевала Венда Нел из ЮАР (57,50).

На аналогичной дистанции у мужчин третье место занял россиянин Тимофей Чалый (50,13), показав своё лучшее время в сезоне. Бронзовую награду в метании молота завоевала София Палкина. Результат россиянки — 68,12 метра.

Андреева — двукратная чемпионка России в беге на 400 м с барьерами. Ещё две золотые медали национального первенства спортсменка выиграла в эстафетах 4x400 м.

Лёгкая атлетика. Международный турнир в Швеции

Женщины. Бег с барьерами. 400 м.

1. Валерия Андреева (Россия) — 56,55

2. Лина Нильсен (Великобритания) — 57,45

3. Венда Нел (ЮАР) — 57,50.