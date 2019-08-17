У чемпиона мира по гимнастике Далалояна родилась дочь

Двукратный чемпион мира по спортивной гимнастике россиянин Артур Далалоян стал отцом. Спортсмен сообщил, что накануне, 16 августа, его невеста Ольга Бородина родила дочь. Девочку назвали Николь.

«Моя Николь, 16.08.2019, первое свидание. Спасибо, родная, за чудо», — написал Далалоян на своей странице в «Инстаграме», опубликовав фотографию с дочкой.

Фото доступно в «инстаграме» Артура Далалояна.

На чемпионате мира – 2018 в Дохе Далалоян завоевал 5 медалей: золото — в многоборье и вольных упражнениях, серебро — в командном турнире и опорном прыжке, бронзу – на брусьях. Также Артур — четырёхкратный чемпион Европы (2017, 2018) и двукратный призёр чемпионатов Европы.

Предложение своей девушке Далалоян сделал в марте, и Ольга согласилась стать женой гимнаста.