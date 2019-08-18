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Маклеод в отсутствие Шубенкова выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме

Маклеод в отсутствие Шубенкова выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме
Другие / Лёгкая атлетика 0

В Бирмингеме (Великобритания) проходит этап «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике. Ямайский спринтер Омар Маклеод одержал победу в забеге на дистанции 110 м с барьерами. Его результат – 13,21 секунды.

Второе место занял американец Фредди Криттенден, отставший от Маклеода на 0,1 секунды. Се Вэньцзюнь из Китая стал бронзовым призёром соревнований (13,47 секунды).

Чемпион мира 2015 года в этой дисциплине Сергей Шубенков в Бирмингеме не выступал. Напомним, в июне россиянин получил травму колена после контакта с Маклеодом на финишной прямой этапа «Бриллиантовой лиги» в Рабате (Морокко). Шубенков прошёл реабилитацию в Австрии и теперь готовится выступить за сборную Европы в легкоатлетическом матче с США, который пройдёт в Минске (Беларусь) 9-10 сентября.

Шубенков и Сидорова выступят за сборную Европы в легкоатлетическом матче с США
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