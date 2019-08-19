Российские гонщики завоевали 4 медали на ЧМ среди юниоров по велотреку

Российские спортсмены завоевали четыре медали на чемпионате мира по велоспорту на треке среди юниоров, который проходил во Франкфурте (Германия). В активе россиян одно золото, одно серебро и две бронзы.

Награду высшей пробы принёс сборной России Влас Шичкин, одержавший победу в гонке по очкам. В той же дисциплине у женщин Валерия Голяева стала второй. Иван Новолодский, Шичкин, Илья Щегольков, Егор Игошев стали бронзовыми призёрами в командной гонке преследования, а Мария Миляева и Голяева заняли третье место в мэдисоне



Велотрек. Чемпионат мира среди юниоров. Франкфурт, Германия

Мужчины. Гонка по очкам

1. Влас Шичкин (Россия).

2. Кевин Вагелин (Франция).

3. Рауль Гарсиа Пирна (Испания).

Командная гонка преследования

1. Германия.

2. Франция.

3. Россия.

Женщины. Гонка по очкам

1. Цуяко Утино (Япония).

2. Валерия Голяева (Россия).

3. Азеведо Мендоза (Мексика).

Мэдисон

1. США.

2. Великобритания.

3. Россия.