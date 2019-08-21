CAS перенёс рассмотрение дела пловца Сунь Яна о нарушении антидопинговых правил

Спортивный арбитражный суд (CAS) в конце октября 2019 года рассмотрит дело китайского пловца Сунь Яна, которое было возбуждено Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), информирует пресс-служба CAS.

По просьбе сторон, заседание пройдёт в Швейцарии и во второй раз в истории суда станет открытым для общественности и СМИ.

Напомним, согласно отчёту антидопинговой комиссии при Международной федерации плавания (FINA), Сунь Ян разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера. FINA оправдала китайца и разрешила участвовать в чемпионате мира. Однако ВАДА подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Сунь Ян — трёхкратный олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов, 11-кратный чемпион мира, девятикратный победитель Азиатских игр. Также он является рекордсменом на дистанции 1500 м.