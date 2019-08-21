Экс-президент Федерации лёгкой атлетики Испании: биологически Семеня – мужчина

Член совета директоров IAAF Хосе Мария Одриосола, ранее занимавший пост президента Федерации лёгкой атлетики Испании, выступил в защиту новых правил, требующих от спортсменок с повышенным уровнем тестостерона принимать препараты для их снижения. Главным примером необходимости этого решения он назвал бегунью из ЮАР Кастер Семеню.



«Мы не говорим, что нужно перестать называть её женщиной. Но биологически она является мужчиной, обладающим характеристиками, которые анатомически не в полной мере присущи мужчинам. У Семени больше тестостерона, чем у большинства мужчин, и это даёт ей несомненное преимущество. Поэтому и существуют отдельные соревнования как для мужчин, так и для женщин», — приводит слова Одриосолы Sport.es.



Напомним, Семеня отказалась принимать гормональные препараты и подала в суд на IAAF, однако проиграла дело и не выступит на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который пройдёт в Дохе (Катар) с 27 сентября по 6 октября 2019 года.

Семеня не выступит на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе