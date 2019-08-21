Российские пловцы – серебряные призёры в смешанной эстафете на юниорском ЧМ

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по плаванию среди юниоров. Во второй день соревнований россияне завоевали серебряную медаль в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м.



Российский квартет в составе Николая Зуева, Анастасии Макаровой, Андрея Минакова и Екатерины Никоновой преодолел дистанцию за 3:48.06 секунды. Победу с новым мировым юниорским рекордом одержала команда США, оторвавшаяся от преследователей более чем на 3 секунды (3:44.84). Бронзовую медаль завоевали представители Канады, уступившие россиянам 0,14 секунды в борьбе за серебро.



Для Николая Зуева эта награда стала второй за день. Сегодня, 21 августа, он финишировал вторым на дистанции 100 м на спине. В первый соревновательный день россияне завоевали ещё одну серебряную награду в мужской эстафете 4х100 м вольным стилем.



Российский пловец Зуев завоевал серебряную медаль юниорского чемпионата мира