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Двукратный олимпийский чемпион Рудиша не выступит на чемпионате мира в Дохе

Двукратный олимпийский чемпион Рудиша не выступит на чемпионате мира в Дохе
Другие / Лёгкая атлетика 0

Кенийский бегун Давид Рудиша, являющийся двукратным олимпийским чемпионом и действующим обладателем мирового рекорда, пропустит чемпионат мира по лёгкой атлетике, который пройдёт в Дохе, Катар.

Спортсмен не успел восстановиться после травмы спины и не сможет принять участия в национальном первенстве Кении, являющемся отборочным стартом на мировое первенство. «На отборе его не будет. А значит, и на чемпионате мира тоже», — приводит слова менеджера Рудиши NBC Sports.

В Федерации лёгкой атлетики Кении не ответили на сообщение издания с просьбой подтвердить, что пропуск отборочного первенства автоматически закроет спортсмену дорогу на чемпионат мира. Травма спины не позволяет Рудише выступать уже на протяжении двух лет. Последний официальный старт с его участием состоялся в июле 2017 года.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в Дохе пройдёт с 27 сентября по 6 октября.

Источник: NBC Sports

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