Двукратный олимпийский чемпион Рудиша не выступит на чемпионате мира в Дохе

Кенийский бегун Давид Рудиша, являющийся двукратным олимпийским чемпионом и действующим обладателем мирового рекорда, пропустит чемпионат мира по лёгкой атлетике, который пройдёт в Дохе, Катар.



Спортсмен не успел восстановиться после травмы спины и не сможет принять участия в национальном первенстве Кении, являющемся отборочным стартом на мировое первенство. «На отборе его не будет. А значит, и на чемпионате мира тоже», — приводит слова менеджера Рудиши NBC Sports.



В Федерации лёгкой атлетики Кении не ответили на сообщение издания с просьбой подтвердить, что пропуск отборочного первенства автоматически закроет спортсмену дорогу на чемпионат мира. Травма спины не позволяет Рудише выступать уже на протяжении двух лет. Последний официальный старт с его участием состоялся в июле 2017 года.



Чемпионат мира по лёгкой атлетике в Дохе пройдёт с 27 сентября по 6 октября.