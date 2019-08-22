В Яхт-клубе Санкт-Петербурга завершилось первенство города по парусному спорту

В акватории Невской губы Финского залива завершилась главная городская регата — первенство Санкт-Петербурга. В регате приняло участие 359 спортсменов. Первенство Санкт-Петербурга стало самым многочисленным городским соревнованием за последние 30-40 лет.

В самом многочисленном классе «Оптимист» уверенную победу одержал спортсмен Академии парусного спорта Кирилл Шуненков. Выиграв все четыре этапа серии регат «Оптимисты Северной столицы. Кубок Газпрома», он стал абсолютным чемпионом соревнований и получил в подарок новенький парус.

Среди девушек в зачёте «Оптимистов Северной столицы» первое и второе места поделили спортсменки «Водника» Алиса Иванова и Дина Жилкина. В зачёте первенства Санкт-Петербурга среди девушек первое место заняла Алиса Ивановская из Академии парусного спорта, «Рауту» и «ШВСМ по ВВС».

В классе «Зум-8» золотые и серебряные медали завоевали спортсмены Академии парусного спорта, «Рауту» и «ШВСМ по ВВС» Степан Запоев и Даниил Сердуков. Среди девушек победителем стала спортсменка «Крестовского острова» Елена Обедзинская.

В классе «Луч мини» победу одержал Григорий Аристов («Балтиец», «ШВСМ по ВВС»). В классах «Лазер 4.7» и «Лазер-радиал» в общем зачёте лучше всех выступили спортсмены «Крестовского острова». В первой модификации от всех преследователей оторвался Максим Шапошников, во второй победу одержал Владимир Новосёлов в борьбе с Александрой Лукояновой (первое место среди девушек).

В классах «420-й» и «29-й» традиционно сильно выглядят спортсмены Академии парусного спорта. В классе «420» лучше всех выступил экипаж Ксения Монастырева/Татьяна Голозубова. В классе «29-й» Анна Корнева и Евгения Степанова в решающей гонке обошли Владислава Грахова и Ивана Сологубова.

В классе «ДНК» весь пьедестал заняли спортсмены Академии парусного спорта. Алексей Ворожбитов занял первое место, Аким Петров – второе и Антон Голубев – третье.



В классе «Techno» 8,5 в общем зачёте не было равных спортсменке Академии парусного спорта и «ШВСМ по ВВС» Еве Бойцовой. В классе «RS:X» победу одержал Михаил Александров («Крестовский остров»).

Видеосюжет о соревнованиях доступен в аккаунте Saint Petersburg Yacht Club в YouTube.