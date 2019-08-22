Призёр ОИ по волейболу Грачёва: мы уже должны были вырастить сотню Гончаровых

Серебряный призёр Олимпийских игр, двукратный призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка Европы Татьяна Грачёва поделилась ожиданиями от выступления женской сборной России на чемпионате Европы 2019 года. Турнир пройдёт с 23 августа по 8 сентября в Турции, Польше, Венгрии и Словакии.

«Наш состав более-менее понятен. Но проблема в том, что у нас нет хорошей замены тем волейболисткам, которые уже сыгрались и, надеюсь, ещё улучшат взаимопонимание. Сколько лет мы ищем вторую диагональную, сколько лет нет понимания, кто будет основной связующей… Понятно, что из вторых связующих у нас более опытная Женя Старцева, но кто будет её заменой в случае каких-то непредвиденных обстоятельств? Нам нельзя попадать в ситуацию прошлогоднего чемпионата мира, когда выбыла Наталья Гончарова — и всё: мы должны были ставить молодых, менять им амплуа, проводить какие-то эксперименты с составами. Это ненормально для выступлений на таком ответственном турнире. Мы должны были к этому моменту вырастить сотню таких Гончаровых.

Тревожит отсутствие резерва, но в остальном есть хорошие исполнители среди основных игроков. Имеются шикарные первый темп и диагональные, а также быстрорастущие молодые в лице Ирины Воронковой и Ксении Парубец. Но всё упирается в то, что наши девчонки до чемпионата Европы не так много тренировок и игр провели вместе. Часть из них присоединилась к команде только на сборе перед олимпийским отбором. Во время Лиги наций тоже была большая ротация. Уже по ходу в состав вливались те же Парубец, Воронкова, а также Евгения Старцева. Было заметно, что они готовы значительно хуже тех, кто уже имел игровую практику. Надеюсь, перед чемпионатом Европы времени хватило, чтобы всех привести к общему знаменателю.

На что Россия может претендовать на чемпионате Европы? Сложно что-то заранее говорить. Но нам там будет очень тяжело. Конкуренция в европейском женском волейболе сейчас очень высокая. Тем более надо учитывать то, что многие сильные сборные уже в ходе Лиги наций целенаправленно наигрывали состав, не делая ту ротацию, о которой я говорила выше. Сербия, Польша, Италия, Болгария, Бельгия имели стабильный состав. Надеюсь, в ходе групповой стадии Россия будет прибавлять и в хорошем состоянии подойдёт к плей-офф. Наш основной состав и тренер способны на это. Но для этого надо было проделать большой объём подготовительной работы», — цитируют Грачёву «Известия».

Сборная России в группе D сыграет с командами Словакии, Германии, Беларуси, Испании и Швейцарии.