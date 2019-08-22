Клишина: в Америке тебя никто не будет ругать, даже голоса не повысят

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину россиянка Дарья Клишина рассказала о тренировках в США.
«В Америке никто не будет ругать, никогда даже голоса не повысит. Ты можешь рассчитывать только на свою голову. И на свой кошелёк? Да. Это ещё одно отличие. Здесь в принципе можно спокойненько жить и тренироваться весь год на гособеспечении. И не тратить ни копейки. Там я всё полностью оплачиваю сама. Да, у меня осталась моя зарплата, потому что я в сборной и как работник никуда не исчезла. Но в плане сборов, массажа, мануальной терапии, какого-то физио, которые мне нужны, это все моя забота. Гонорар тренера — тоже. Здесь такой практики нет. В этом смысле американский подход отлично дисциплинирует. Если ты заплатил, а потом горох носом катаешь на стадионе, то с тобой точно что-то не так.
Цена тренеров по Америке варьируется от $ 800 до $ 2000 в месяц, в зависимости от квалификации, условий, в которых придётся работать. Массаж — это $ 75-100 за 60 или 90 минут соответственно. Количество сеансов определяешь сам. Кто-то делает раз в месяц, а кто-то вообще обходится без этого. Это сильно зависит от финансовых возможностей каждого человека.
В Америке каждый второй спортсмен работает. Помимо тренировок. Понятно, если ты выступаешь на высоком уровне, у тебя есть крупные спонсоры и контракты, ты можешь отказаться от работы. Это логично. Но даже в нашей группе сейчас не работают всего три человека», — цитирует Клишину Sport24.
В конце июля Клишина одержала победу на чемпионате России в Чебоксарах с результатом 6,82 м.
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