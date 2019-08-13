Клишина: слова Шляхтина — удар ниже пояса

Вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Дарья Клишина назвала слова главы Федерации лёгкой атлетики России Дмитрия Шляхтина о том, что Мария Ласицкене может лишиться нейтрального статуса, — ударом ниже пояса.
«Меня поразили слова президента федерации, что Мария может быть лишена нейтрального статуса. Это удар ниже пояса. Маша сейчас – эффективный посол всей российской лёгкой атлетики. Ей в ноги нужно поклониться за всё, что она делает, за её результаты. Не думаю, что кто-либо в истории сможет это повторить – выиграть все этапы Бриллиантовой лиги. Думаю, Мария имеет полное право на такую позицию», — приводит слова Клишиной «Советский спорт».
В июле 2019 года Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики России (ВФЛА) добровольно уйти в отставку.
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