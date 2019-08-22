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Президент МПК прокомментировал новость о гибели белорусского паралимпийца

Президент МПК прокомментировал новость о гибели белорусского паралимпийца
Другие / Прочие виды спорта 0

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс заявил, что шокирован новостью о гибели белорусского паралимпийца Дмитрия Рышкевича.

«Я абсолютно шокирован этой ужасной трагедией. Сейчас все мои мысли и мысли паралимпийского движения с семьёй, друзьями и партнёрами по команде Дмитрия», — цитирует Парсонса пресс-служба МПК.

Напомним, Рышкевич — мастер спорта Беларуси по академической гребле. В результате автомобильной аварии, в которую он попал в 2003 году, он перенёс более 20 операций. Вернуться в спорт Дмитрию удалось, но уже в паралимпийский.

21 августа Рышкевич погиб во время тренировки в Оттенсхайме (Австрия). Спортсмен готовился к чемпионату мира по академической гребле. Детали его гибели в настоящее время выясняет австрийская полиция.

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