Россия совместно с ООН организует конференцию по защите спорта от коррупции

Россия совместно с Организацией Объединённых Наций (ООН) занимается подготовкой второй международной конференции по защите спорта от коррупции (Safeguarding Sport from Corruption Conference), которая пройдёт в Вене (Австрия) 3 и 4 сентября. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



«Я хотела бы привлечь ваше внимание к мероприятию, которое предстоит 3 и 4 сентября в Вене. Там Российская Федерация совместно с Управлением ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, а также Италией организует вторую международную конференцию по предупреждению коррупции в спорте.



Подобный формат призван способствовать укреплению взаимодействия между государственным и частным секторами и международными спортивными организациями в деле выявления преступлений коррупционной направленности в спорте и, соответственно, наказания за их совершение», — приводит слова Захаровой ТАСС.