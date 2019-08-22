Российские пловцы завоевали серебро в смешанной эстафете кролем на юниорском ЧМ

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по плаванию среди юниоров. Сборная России завоевала очередную серебряную медаль усилиями кролистов в смешанной эстафете 4х100 м.



Национальную команду представляли Александр Щеголев, Андрей Минаков, Дарья Трофимова и Екатерина Никонова. Они преодолели дистанцию за 3:27,72 секунды. Обладателями золотых наград стали пловцы из США. Они опередили россиян почти на 2 секунды, показав результат 3:25,92, ставший новым мировым юниорским рекордом. Тройку призёров замкнула команда Италии (3:29,12).



Для Андрея Минакова эта медаль стала второй за день. Он одержал победу на дистанции 100 м баттерфляем. Минаков завоевал четыре медали чемпионата мира в Будапеште (1 золото, 3 серебра).

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