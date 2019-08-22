17-летний российский пловец Минаков одержал победу на юниорском чемпионате мира

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по плаванию среди юниоров. 17-летний пловец Андрей Минаков одержал победу на 100-метровке баттерфляем.
Россиянин преодолел дистанцию за 51,25 секунды. Обладателем серебряной медали стал представитель Италии Федерико Бурдиссо (51,83), тройку призёров замкнул ещё один россиянин – Егор Павлов (51,90).
Минаков является серебряным призёром взрослого чемпионата мира 2019 в Кванджу (Южная Корея) на этой дистанции. Он уступил только мировому рекордсмену Калебу Дресселу из США.
Ещё одну медаль в третий соревновательный день завоевал россиянин Илья Сибирцев на дистанции 800 м вольным стилем. Его результат — 7:48,05 секунды. Победу в этой дисциплине одержал хорват Франко Гргич (7:45,92), третье место занял Томас Нейлл из Австралии (7:48,65).
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