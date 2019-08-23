Российские волейболисты стартовали с победы на юниорском чемпионате мира

Мужская сборная России по волейболу провела первую встречу на чемпионате мира для игроков не старше 19 лет, который проходит в Тунисе. В стартовом поединке была обыграна команда Доминиканской Республики со счётом 3:0 (25:17, 25:14, 25:17).
В следующем матче на турнире подопечные Михаила Николаева встретятся с Южной Кореей, которая уже успела провести два поединка. В стартовой игре корейцы уступили сборной Нигерии со счётом 0:3 (20:25, 26:28, 24:26), а затем одолели американцев – 3:1 (25:27, 25:17, 25:20, 25:22).
В соревнованиях принимают участие 20 сборных. Они разбиты на четыре группы по пять команд. В плей-офф не выходит лишь сборная, занявшая последнее место. Россияне делят первую строчку в группе D с командой Нигерии. Сборные США и Южной Кореи также имеют в своём активе по одной победе, однако провели на игру больше.
- 23 августа 2019
-
00:57
- 22 августа 2019
-
23:55
-
23:17
-
22:51
-
22:16
-
21:55
-
21:32
-
21:16
-
20:34
-
18:31
-
18:01
-
17:38
-
15:22
-
15:07
-
14:54
-
14:38
-
12:52
-
11:47
-
10:53
-
10:39
-
10:24
-
09:33
-
09:09
-
00:47
- 21 августа 2019
-
23:52
-
23:01
-
22:37
-
21:58
-
21:39
-
21:15
-
20:57
-
20:25
-
20:06
-
19:16
-
18:41