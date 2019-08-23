Российские волейболисты стартовали с победы на юниорском чемпионате мира

Мужская сборная России по волейболу провела первую встречу на чемпионате мира для игроков не старше 19 лет, который проходит в Тунисе. В стартовом поединке была обыграна команда Доминиканской Республики со счётом 3:0 (25:17, 25:14, 25:17).



В следующем матче на турнире подопечные Михаила Николаева встретятся с Южной Кореей, которая уже успела провести два поединка. В стартовой игре корейцы уступили сборной Нигерии со счётом 0:3 (20:25, 26:28, 24:26), а затем одолели американцев – 3:1 (25:27, 25:17, 25:20, 25:22).



В соревнованиях принимают участие 20 сборных. Они разбиты на четыре группы по пять команд. В плей-офф не выходит лишь сборная, занявшая последнее место. Россияне делят первую строчку в группе D с командой Нигерии. Сборные США и Южной Кореи также имеют в своём активе по одной победе, однако провели на игру больше.

