Сотникова: могу целый день вообще ничего не есть

Чемпионка Олимпиады 2014 года в Сочи россиянка Аделина Сотникова ответила на вопросы подписчиков в «Инстаграме» и рассказала о том, как она питается.

«Я либо ем, либо нет. На диетах не сижу, но в моём рационе стало больше морепродуктов. В день ем либо один раз, либо не ем. Как хочется, так и делаю. Акцент на еду перестала делать. Счастье в еде перестала видеть, как раньше. Но шоколад до сих пор остаётся моим эндорфином, без шоколадки никуда», — отметила 23-летняя фигуристка.

Ранее сообщалось, что Сотникова приняла участие в ледовом шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки и намерена выучить элементы парного катания.

Первую победу на чемпионате России среди взрослых Сотникова одержала в 2008 году в возрасте 12 лет. В последний раз Аделина выступала в официальных соревнованиях в сезоне-2015/16. О завершении карьеры она официально не объявляла.