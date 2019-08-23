Российские волейболисты одержали вторую победу на юниорском ЧМ в Тунисе

Мужская юниорская сборная России по волейболу одержала вторую победу на чемпионате мира U19, который проходи в Тунисе. Во втором матче подопечные Михаила Николаева нанесли поражение команде Южной Кореи со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:18, 25:23).

По 21 очку в составе сборной России набрали доигровщики Илья Казаченков (4 эйса) и Омар Курбанов (5 эйсов).

Накануне в своём стартовом матче в группе D россияне переиграли сверстников из Доминиканской Республики (3:0). Следующим соперником отечественных юниоров станет сборная Нигерии, а 25 августа россиянам предстоит сыграть с американцами.

По четыре лучшие команды из каждой из четырёх групп выходят в 1/8 финала.

Волейбол. Чемпионат мира U19. Мужчины. Тунис

Группа D. Второй тур

Россия – Южная Корея — 3:1 (22:25, 25:21, 25:18, 25:23).