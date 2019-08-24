Легендарный итальянский велогонщик Петакки наказан за кровяной допинг

Международный союз велосипедистов (UCI) отстранил итальянца Алессандро Петакки от любой деятельности, связанной с велоспортом, на два года. В последнее время он работал комментатором.

По информации AFP, 45-летний спортсмен был наказан за нарушение антидопинговых правил. Итальянец использовал переливание крови в 2012 и 2013 годах, пользуясь услугами скандально известного немецкого доктора Марка Шмидта, деятельность которого была раскрыта в феврале 2019 года на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия).

Все результаты Петакки в 2012 и 2013 годах аннулированы. За карьеру велогонщик одержал 9 побед на этапах «Тур де Франс», 22 — на «Джиро д'Италия», а также 20 — на «Вуэльте Испании». Также он занимал первые места в спринтерских зачётах на «Джиро д'Италия» (2004), «Вуэльте Испании» (2005) и «Тур де Франс» (2010).