Российские пловцы завоевали три серебра на ЧМ среди юниоров в Венгрии

Российские пловцы завоевали три серебряные медали на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Будапеште (Венгрия).

На дистанции 50 метров в плавании на спине россиянка Дарья Васькина разделила второе место с канадкой Джейд Ханной. Обе спортсменки преодолели дистанцию в финале за 27,91 секунды. Победительницей соревнований стала австралийка Бронте Джоб.

Андрей Минаков завоевал серебряную медаль на дистанции 50 метров баттерфляем, уступив 0,02 секунды победителю итальянцу Томасу Чеккону.

Илья Бородин занял второе место на дистанции 400 метров комплексным плаванием, уступив греку Апостолосу Папастамосу, установившему юниорский мировой рекорд – 4.11,93.

Плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Будапешт, Венгрия

Женщины. Спина

1. Бронте Джоб (Австралия) – 27,87.

2. Дарья Васькина (Россия) – отставание 0,04.

2. Джейд Ханна (Канада) – то же время

Мужчины. Баттерфляй, 50 м

1. Томас Чеккон (Италия) – 23,37.

2. Андрей Минаков (Россия) — +0,02.

3. Йосиф Миладинов (Болгария) — +0,11.

Комплекс. 400 м

1. Апостолос Папастамос (Греция) – 4.11,93.

2. Илья Бородин (Россия) – +1,02.

3. Леон Маршан (Франция) — +4,44.