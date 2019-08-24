Шубенков стал восьмым в первом старте после травмы, полученной в Рабате

Россиянин Сергей Шубенков занял последнее, восьмое место в беге на 110 метров с барьерами на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже (Франция). Для чемпиона мира 2015 года этот старт стал первым более чем за два месяца. Шубенков не выступал из-за травмы, полученной 16 июня на шестом этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате (Марокко).

Победителем соревнований стал американец Дэниэл Робертс, второе место занял испанец Орландо Ортега, третьим финишировал ещё один представитель США Фредди Криттенден.

Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Париж, Франция

Мужчины. 110 м/б

1. Даниэль Робертс (США) – 13,08.

2. Орландо Ортега (Испания) – 13,14.

3. Фредди Криттенден (США) – 13,17…

8. Сергей Шубенков (Россия) – 13,88.