«Врёшь! Не возьмёшь!». Шубенкова валили, но он одержал удивительную победу

Этап «Бриллиантовой лиги» в Рабате запомнится всем надолго. И прежде всего благодаря забегу на 110 метров с барьерами, который получился ну очень уж драматичным и ярким. Российский легкоатлет Сергей Шубенков выиграл этот забег в полёте! Да-да, именно в полёте. Мы, конечно, знаем, что Сергей – чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы и действующий победитель «Бриллиантовой лиги». Но выиграть в падении… Как такое вообще возможно?

Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в беге на 110 м с барьерами в Марокко

«Так разбежаться – это кошмар»

Начиналось всё не слишком здорово. Шубенкову не удались стартовые метры, в результате чего он довольно сильно отстал от соперников, среди которых выделялся ямайский бегун Омар Маклеод. Тренер россиянина Сергей Клевцов признался, что был крайне недоволен разбегом подопечного, но списал это на разницу во времени.



«Так разбежаться опять — это, конечно, кошмар. Сейчас он приедет, будем разговаривать. Но, думаю, во многом сказывается то, что у нас в Барнауле уже половина третьего ночи и он немного подзасыпает, поэтому разбежаться эффективно не получается. Но вроде бы работа идёт в том направлении, в котором бы и хотелось».

Драма на финише

Ближе к середине забега Сергей стал выбираться на второе место и догонять лидирующего на тот момент Маклеода. По динамике можно было предположить, что финиш останется именно за российским легкоатлетом. Но как раз в решающий момент случилась настоящая драма. Ямаец споткнулся, упал и то ли специально, то ли машинально потащил за собой Шубенкова.

Благо что Сергей успел сделать лишний шаг и в полёте умудрился пересечь финишную линию первым. После забега россиянин философски рассуждал о том, что, не будь Маклеода на этом этапе «Бриллиантовой лиги», он не смог бы так пробежать.



«А всё-таки от Маклауда больше пользы, чем вреда. Ну вот не смог бы я так быстро пробежать, уверен, если бы он так не вырвался вначале, и не пришлось бы догонять. Я чувствую, что стал сильнее, чем был. Да и фотофиниш получился эпичный».

Без ссадин не обошлось

Падение на такой скорости не могло остаться совсем без последствий. После финиша Шубенков нашёл в себе силы подняться и обняться с Маклеодом, но постоянно смотрел на плечо, где, вероятно, уже начинали проявляться ссадины. К счастью, тренер спортсмена заверил, что к следующему этапу Сергей будет в порядке.



«То же самое было у него в Берлине, когда он упал на чемпионате Европы на финише. Думаю, недельку-другую всё будет заживать. Трудно пока оценить, но ссадина по площади большая. Думаю, до этапа в Америке всё залечим».

Тренер — о разбеге Шубенкова: это кошмар

«Шубенков – Царь»

Реакция на драматичный финал забега в Марокко последовала незамедлительно. Так, известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу Шубенкова в своём «инстаграме».



«Сергей Шубенков — невероятный спортсмен, просто Царь! Соперник сбил с ног Шубенкова, но Сергей, падая, одержал победу! Мой герой!».



Сложно не согласиться с Дмитрием в этом случае. И очень хочется, чтобы как можно скорее у Шубенкова и других российских легкоатлетов появилась возможность соревноваться под своим флагом.