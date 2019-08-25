«Художница» Селезнёва стала второй в многоборье на этапе Кубка вызова в Румынии

Россиянка Екатерина Селезнёва стала серебряным призёром в индивидуальном многоборье на этапе Мирового Кубка вызова в городе Клуж-Напока (Румыния). Победительнице соревнований, Линой Ашрам из Израиля, Селезнёва уступила 0,450 балла. Третье место заняла ещё одна гимнастка из Израиля Николь Зеликман.

Дарья Трубникова, которая также представила Россию на турнире, завершила многоборье с пятым результатом.

Этап Мирового Кубка вызова в Румынии завершится 25 августа розыгрышем наград в отдельных упражнениях. Екатерина квалифицировалась в финалы всех видов упражнений, Дарья выступит с мячом, булавами и лентой.

Художественная гимнастика. Мировой Кубок вызова. Клуж-Напока, Румыния

Индивидуальное многоборье

1. Линой Ашрам (Израиль) – 88,850.

2. Екатерина Селезнёва (Россия) – 88,400.

3. Николь Зеликман (Израиль) – 83,750…

5. Дарья Трубникова (Россия) — 82,900.