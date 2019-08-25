Женская сборная России по хоккею на траве покинула высший дивизион ЧЕ

На чемпионате Европы по хоккею на траве женская сборная России уступила Ирландии в матче за 5-8-е место. Соревнования проходят в Антверпене, Бельгия.
Игра завершилась победой команды Ирландии со счётом 3:2. В составе россиянок отличились Богдана Садовая и Александра Леонова.
В основном раунде группового этапа сборная России потерпела три поражения, а в утешительном взяла верх над Беларусью (5:0). Таким образом, российская команда покинула элитный дивизион чемпионата Европы.
Победитель ЧЕ завоюет путёвку на Олимпиаду 2020 года в Токио. В Играх примут участие 12 сборных.
Ранее мужская сборная России пробилась в высший дивизион чемпионата Европы, заняв второе место на турнире второго дивизиона европейского первенства. Соревнования проходили с 28 июля по 3 августа во Франции.
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