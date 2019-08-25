Постригай и Дьяченко выиграли золото ЧМ в гребле на байдарках-двойках

Россияне Юрий Постригай и Александр Дьяченко одержали победу в байдарке-двойке на дистанции 200 м на чемпионате мира в Сегеде, Венгрия. Их результат — 33,05 секунды.

Вторыми стали представители Польши Пётр Мазур и Бартош Грабовский (33,10). Третьими – венгры Марк Балашка и Левенте Ападьи (33,30).

Постригай и Дьяченко принесли россиянам первую золотую медаль на турнире в Венгрии.

Постригай — олимпийский чемпион 2012 года, двукратный чемпион мира (2013, 2019). Также в его активе две золотые, две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов Европы. Дьяченко является победителем ОИ-2012, чемпионом мира (2013), двукратным серебряным и бронзовым призёром мировых первенств.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ завершится сегодня, 25 августа.