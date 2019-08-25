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Гимнаст Нагорный выиграл Кубок России в многоборье

Гимнаст Нагорный выиграл Кубок России в многоборье
Другие / Прочие виды спорта 0

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном многоборье Никита Нагорный завоевал Кубок России по спортивной гимнастике в личном многоборье. Соревнования проходят в Пензе. По сумме оценок за упражнения на шести снарядах действующему чемпиону Европы не было равных. Иван Стретович и чемпион мира Артур Далалоян боролись за второе место, которое досталось Стретовичу.

Накануне Кубок России в соревнованиях женщин выиграла Владислава Уразова, на 1,8 балла опередившая Ангелину Мельникову. Бронзовым призёром стала Елена Герасимова.

Спортивная гимнастика. Кубок России. Пенза
Многоборье. Мужчины

1. Никита Нагорный — 174,429
2. Иван Стретович — 171,795
3. Артур Далалоян — 171,231
4. Давид Белявский — 170,266
5. Владислав Поляшов – 168,062
6. Алексей Ростов — 166,93.

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