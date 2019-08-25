Гимнаст Нагорный выиграл Кубок России в многоборье

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном многоборье Никита Нагорный завоевал Кубок России по спортивной гимнастике в личном многоборье. Соревнования проходят в Пензе. По сумме оценок за упражнения на шести снарядах действующему чемпиону Европы не было равных. Иван Стретович и чемпион мира Артур Далалоян боролись за второе место, которое досталось Стретовичу.

Накануне Кубок России в соревнованиях женщин выиграла Владислава Уразова, на 1,8 балла опередившая Ангелину Мельникову. Бронзовым призёром стала Елена Герасимова.



Спортивная гимнастика. Кубок России. Пенза

Многоборье. Мужчины

1. Никита Нагорный — 174,429

2. Иван Стретович — 171,795

3. Артур Далалоян — 171,231

4. Давид Белявский — 170,266

5. Владислав Поляшов – 168,062

6. Алексей Ростов — 166,93.