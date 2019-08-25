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Российские пловцы выиграли эстафету на ЧМ с юниорским рекордом мира

Российские пловцы выиграли эстафету на ЧМ с юниорским рекордом мира
Другие / Водные виды спорта 0

В заключительный день чемпионата мира по плаванию среди юниоров в Будапеште (Венгрия) россияне завоевали ещё четыре медали, две из которых золотые.

Владислав Герасименко победил в заплыве на 50 м брассом и вместе с Николаем Зуевым, Андреем Минаковым и Александром Щёголевым выиграл комбинированную эстафету 4х100 м с юниорским рекордом мира — 3.33,19.

В женской эстафете Дарья Васькина, Евгения Чикунова, Александра Сабитова и Екатерина Никонова стали серебряными призёрами. Илья Сибирцев финишировал третьим на дистанции 1500 м вольным стилем.

Плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Будапешт, Венгрия
Мужчины. Вольный стиль. 1500 м

1. Франко Гргич (Хорватия) – 14.46,09.
2. Томас Нэйлл (Австралия) – 14.59,19.
3. Илья Сибирцев (Россия) – 15.05,17.
4. Кирилл Мартынычев (Россия) – 15.07,51.

Брасс. 50 м

1. Владислав Герасименко (Россия) – 27,58.
2. Гэйб Мастроматтео (Канада) – 27,73.
3. Арчи Гудберн (Великобритания) – 27,83.

Комбинированная эстафета 4х100 м

1. Россия – 3.33,19.
2. США – 3.33,66.
3. Канада – 3.36,35.

Женщины. Комбинированная эстафета 4х100 м

1. США – 3.59,13.
2. Россия – 4.00,30.
3. Канада – 4.03,17.

Чикунова и Минаков первенствовали на ЧМ по плаванию среди юниоров
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