Российские пловцы выиграли эстафету на ЧМ с юниорским рекордом мира

В заключительный день чемпионата мира по плаванию среди юниоров в Будапеште (Венгрия) россияне завоевали ещё четыре медали, две из которых золотые.
Владислав Герасименко победил в заплыве на 50 м брассом и вместе с Николаем Зуевым, Андреем Минаковым и Александром Щёголевым выиграл комбинированную эстафету 4х100 м с юниорским рекордом мира — 3.33,19.
В женской эстафете Дарья Васькина, Евгения Чикунова, Александра Сабитова и Екатерина Никонова стали серебряными призёрами. Илья Сибирцев финишировал третьим на дистанции 1500 м вольным стилем.
Плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Будапешт, Венгрия
Мужчины. Вольный стиль. 1500 м
1. Франко Гргич (Хорватия) – 14.46,09.
2. Томас Нэйлл (Австралия) – 14.59,19.
3. Илья Сибирцев (Россия) – 15.05,17.
4. Кирилл Мартынычев (Россия) – 15.07,51.
Брасс. 50 м
1. Владислав Герасименко (Россия) – 27,58.
2. Гэйб Мастроматтео (Канада) – 27,73.
3. Арчи Гудберн (Великобритания) – 27,83.
Комбинированная эстафета 4х100 м
1. Россия – 3.33,19.
2. США – 3.33,66.
3. Канада – 3.36,35.
Женщины. Комбинированная эстафета 4х100 м
1. США – 3.59,13.
2. Россия – 4.00,30.
3. Канада – 4.03,17.
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