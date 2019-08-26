После ОИ-2022 соревнования фигуристов могут радикально измениться

Вице-президент ISU Александр Лакерник рассказал, что на конгрессе Международного союза конькобежцев 2020 года будут рассмотрены важные изменения в правилах фигурного катания. Вместо короткой и произвольной программ спортсменам предложат исполнять техническую и артистическую.

«Идея о переходе на техническую и артистическую программы будет предложена на конгрессе ISU 2020 года, но не факт, что она будет принята. Вероятность одобрения конгрессом подобных новшеств сейчас оценить очень сложно, но даже если эти изменения будут приняты, то действовать они начнут после Олимпийских игр 2022 года», — приводит слова Лакерника РИА «Новости».

Лакерник уточнил, что в случае принятия новшеств принципы судейства кардинальным образом не поменяются.

«Судьи будут работать по примерно тем же принципам, что и сейчас. Просто в одной программе компоненты будут играть меньшую роль, а в другой большую. Сейчас влияние технической и компонентной оценки 50 на 50 процентов, но в новом проекте подразумевается, что в технической программе компоненты будут составлять 40 процентов, а в артистической – 60.

В артистической программе сложность будет стоять на втором плане. Фигуристы и в этой программе тоже будут прыгать, вращаться и делать прочие элементы, но количество элементов будет меньше и вес их будет существенно ниже», — сказал вице-президент ISU.