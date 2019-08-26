Гимнаст Нагорный первенствовал на трёх снарядах на Кубке России

Никита Нагорный одержал три победы в упражнениях на отдельных снарядах на Кубке России по спортивной гимнастике, который проходит в Пензе. Нагорный первенствовал на коне, на кольцах и в вольных упражнениях.

В опорном прыжке у женщин победу одержала Лилия Ахаимова, на брусьях лучшей была Дарья Спиридонова.

Спортивная гимнастика. Кубок России. Пенза

Отдельные упражнения. Мужчины

Вольные упражнения

1. Никита Нагорный — 14,833.

2. Кирилл Прокопьев — 14,600.

3. Андрей Маколов — 14,400.

Конь

1. Никита Нагорный — 14,933.

2. Давид Белявский — 14,700.

3. Кирилл Прокопьев — 14,533.

Кольца

1. Никита Нагорный — 14,733

2. Артур Далалоян — 14,566.

3. Денис Аблязин — 14,500.

Женщины. Опорный прыжок

1. Лилия Ахаимова — 14,599.

2. Ангелина Мельникова — 14,266.

3. Элеонора Афанасьева — 13,733.

Брусья

1. Дарья Спиридонова — 14,500.

2. Владислава Уразова — 14,300.

3. Ангелина Мельникова — 13,966.