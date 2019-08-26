Гимнаст Нагорный первенствовал на трёх снарядах на Кубке России

Никита Нагорный одержал три победы в упражнениях на отдельных снарядах на Кубке России по спортивной гимнастике, который проходит в Пензе. Нагорный первенствовал на коне, на кольцах и в вольных упражнениях.
В опорном прыжке у женщин победу одержала Лилия Ахаимова, на брусьях лучшей была Дарья Спиридонова.
Спортивная гимнастика. Кубок России. Пенза
Отдельные упражнения. Мужчины
Вольные упражнения
1. Никита Нагорный — 14,833.
2. Кирилл Прокопьев — 14,600.
3. Андрей Маколов — 14,400.
Конь
1. Никита Нагорный — 14,933.
2. Давид Белявский — 14,700.
3. Кирилл Прокопьев — 14,533.
Кольца
1. Никита Нагорный — 14,733
2. Артур Далалоян — 14,566.
3. Денис Аблязин — 14,500.
Женщины. Опорный прыжок
1. Лилия Ахаимова — 14,599.
2. Ангелина Мельникова — 14,266.
3. Элеонора Афанасьева — 13,733.
Брусья
1. Дарья Спиридонова — 14,500.
2. Владислава Уразова — 14,300.
3. Ангелина Мельникова — 13,966.
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