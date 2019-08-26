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Гимнаст Нагорный первенствовал на трёх снарядах на Кубке России

Гимнаст Нагорный первенствовал на трёх снарядах на Кубке России
Другие / Прочие виды спорта 0

Никита Нагорный одержал три победы в упражнениях на отдельных снарядах на Кубке России по спортивной гимнастике, который проходит в Пензе. Нагорный первенствовал на коне, на кольцах и в вольных упражнениях.

В опорном прыжке у женщин победу одержала Лилия Ахаимова, на брусьях лучшей была Дарья Спиридонова.

Спортивная гимнастика. Кубок России. Пенза
Отдельные упражнения. Мужчины
Вольные упражнения

1. Никита Нагорный — 14,833.
2. Кирилл Прокопьев — 14,600.
3. Андрей Маколов — 14,400.

Конь

1. Никита Нагорный — 14,933.
2. Давид Белявский — 14,700.
3. Кирилл Прокопьев — 14,533.

Кольца

1. Никита Нагорный — 14,733
2. Артур Далалоян — 14,566.
3. Денис Аблязин — 14,500.

Женщины. Опорный прыжок

1. Лилия Ахаимова — 14,599.
2. Ангелина Мельникова — 14,266.
3. Элеонора Афанасьева — 13,733.

Брусья

1. Дарья Спиридонова — 14,500.
2. Владислава Уразова — 14,300.
3. Ангелина Мельникова — 13,966.

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