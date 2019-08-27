Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Тренер сборной Германии по волейболу прокомментировал победу над Россией на ЧЕ

Тренер сборной Германии по волейболу прокомментировал победу над Россией на ЧЕ
Другие / Волейбол 0

Главный тренер женской сборной Германии по волейболу Феликс Кословски прокомментировал победу в матче с командой России на чемпионате Европы в Братиславе (Словакия) со счётом 3:2 (18:25, 25:21, 25:23, 14:25, 15:11).

«Иногда такое случается. Мы отлично сражаемся и побеждаем Россию, команду, которая физически гораздо сильнее нас. Мы оказывали давление на подаче и старались агрессивно действовать на блоке. Самым важным было сохранять спокойствие и стараться контролировать игру.

В четвёртом сете мы получили сильный удар от соперниц. Просто невероятно, как нам удалось вернуться в игру. Я поверил в победу, только когда наша блокирующая попала в площадку в последней атаке. До этого никакой уверенности не было", — цитирует тренера официальный сайт ЕКВ.

Российские волейболистки потерпели первое поражение на ЧЕ, уступив Германии
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент