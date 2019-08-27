Тренер сборной Германии по волейболу прокомментировал победу над Россией на ЧЕ

Главный тренер женской сборной Германии по волейболу Феликс Кословски прокомментировал победу в матче с командой России на чемпионате Европы в Братиславе (Словакия) со счётом 3:2 (18:25, 25:21, 25:23, 14:25, 15:11).
«Иногда такое случается. Мы отлично сражаемся и побеждаем Россию, команду, которая физически гораздо сильнее нас. Мы оказывали давление на подаче и старались агрессивно действовать на блоке. Самым важным было сохранять спокойствие и стараться контролировать игру.
В четвёртом сете мы получили сильный удар от соперниц. Просто невероятно, как нам удалось вернуться в игру. Я поверил в победу, только когда наша блокирующая попала в площадку в последней атаке. До этого никакой уверенности не было", — цитирует тренера официальный сайт ЕКВ.
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