Немецкая волейболистка назвала удивительной победу над Россией на ЧЕ-2019

Волейболистка сборной Германии Камилла Вайтцель прокомментировала победу в матче с командой России на чемпионате Европы в Братиславе (Словакия) со счётом 3:2 (18:25, 25:21, 25:23, 14:25, 15:11). Для подопечных Вадима Панкова это поражение стало первым на групповом этапе.



«Это удивительно! Мы очень довольны. Мы хотели использовать свой шанс и в концовке матча сделали это. Очень важно, что в конце игры мы не ощущали большого давления», — приводит слова Вайтцель официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Следующим соперником сборной России станет команда Испании. Матч состоится сегодня, 27 августа.

Впервые в чемпионате Европы участвуют 24 команды и соревнования проходят сразу в четырёх странах.

